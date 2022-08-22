В Польше в нескольких регионах подтоплены дороги и дома после сильных ливней

После проливных дождей на юго-западе Польши местами подтоплены дороги и жилые дома.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Обильные ливни прошли в Силезском, Нижнесилезском и Опольском воеводствах.

Александр Коземски / PAP / EPA

Особенно пострадала коммуна Марциновице в Нижнесилезском воеводстве, где за короткое время выпало 100 литров воды на квадратный метр. Подтоплены около сотни домов, дороги и поля, некоторым людям пришлось эвакуироваться из своих домов. Один из мостов полностью разрушен.

В Опольском и Силезском воеводствах спасатели совершили по 300 выездов, помогая откачивать воду и защищать дома от затопления.

Александр Коземски / PAP / EPA

Напомним, на прошлой неделе в Европе в результате непогоды погибли 12 человек, в основном от падения деревьев.