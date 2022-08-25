У Німеччині в День Незалежності України тисячі людей вийшли на акції підтримки

У Німеччині 24 серпня тисячі людей взяли участь в акціях на підтримку України у низці міст.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Демонстрація у Берліні від церкви на Брайтшайдплац, де відбувся молебен, рушила до Брандебурзьких воріт. Люди несли українські прапори, хтось спеціально одягнувся у жовто-блакитні тони. RBB24 повідомляє, що акцію ініціювала українська організація "Віче".

dpa/Annette Riedl

За оцінками поліції, у заході брали участь близько 3500 осіб, організатори очікували до 10 тисяч.

У Франкфурті-на-Майні демонстрація, за оцінками поліції, зібрала близько 5 тисяч осіб.

picture-alliance/dpa

Будівлю регіонального уряду землі Гессен підсвітили кольорами українського прапора, а на будівлі земельного парламенту підняли прапор України.

У Майнці учасники акції на підтримку України сформували живий ланцюг через міст Теодора Хойса.

Як повідомлялося, федеральний канцлер Олаф Шольц у привітанні українцям до Дня Незалежності зазначив, що Німеччина буде і далі допомагати Україні зброєю та навчаннями, на додачу до санкцій проти РФ, гуманітарної допомоги та підтримки з відбудовою.