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В Германии в День Независимости Украины тысячи человек вышли на акции поддержки

Четверг, 25 августа 2022, 08:15

В Германии 24 августа тысячи человек приняли участие в акциях в поддержку Украины в ряде городов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

В Берлине демонстрация от церкви на Брайтшайдплац, где состоялся молебен, двинулась к Брандебургским воротам. Люди несли украинские флаги, кто-то специально оделся в желто-голубые тона. RBB24 сообщает, что акцию инициировала украинская организация "Вече".

 
dpa/Annette Riedl

По оценкам полиции, в мероприятии приняли участие около 3500 человек, организаторы ожидали до 10 тысяч.

Во Франкфурте-на-Майне демонстрация, по оценкам полиции, собрала около 5 тысяч человек.

picture-aliance/dpa
picture-aliance/dpa

Здание регионального правительства земли Гессен подсветили цветом украинского флага, а на здании земельного парламента подняли флаг Украины.

В Майнце участники акции в поддержку Украины сформировали живую цепь через мост Теодора Хойса.

Как сообщалось, федеральный канцлер Олаф Шольц в поздравлении украинцам ко Дню Независимости отметил, что Германия будет и дальше помогать Украине оружием и подготовкой военных, в дополнение к санкциям против РФ, гуманитарной помощи и поддержке с восстановлением.

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