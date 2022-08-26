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У парламенті Німеччини закликали уряд передати Україні БМП Marder

П'ятниця, 26 серпня 2022, 19:44

Уповноважена парламенту Німеччини у справах збройних сил Єва Хогль розкритикувала уряд, який досі не видав дозволу на постачання бойових машин піхоти в Україну.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про машини типу Marder, розповів Хогль. Їхній експорт ще не схвалений урядом.

"Marder, які все ще виробляються, наразі не використовуються у військах, і тому вони добре підходять для підтримки України", - сказав політик від партії Соціал-демократичнох партії, яку очолює канцлер Олаф Шольц.

В даний час машини ремонтує група озброєнь Rheinmetall. Їхні доставки в Україну вимагають і оборонні політики від "Зелених" та Вільних демократів, які входять до урядової коаліції.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano, але дата їхньої передачі наразі невідома.

Раніше Німеччина передала Україні 10,5 тисячі 155-мм снарядів для гаубиць і готує ще 1592.

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