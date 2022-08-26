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В парламенте Германии призвали правительство передать Украине БМП Marder

Пятница, 26 августа 2022, 19:44

Уполномоченный парламента Германии по делам вооруженных сил Ева Хёгль раскритиковала правительство, которое до сих пор не выдало разрешения на поставку боевых машин пехоты в Украину.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о машинах типа "Marder", рассказал Хёгль. Их экспорт еще не одобрен правительством.

"Marder, которые все еще производятся, в данный момент не используются в войсках, и поэтому они хорошо подходят для поддержки Украины", — сказал политик от партии СДПГ, которую возглавляет канцлер Олаф Шольц.

В настоящее время машины ремонтирует группа вооружений Rheinmetall. Их доставки в Украину требуют и оборонные политики от "Зеленых" и Свободных демократов, входящих в правительственную коалицию.

Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило продажу Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano, но дата их передачи пока неизвестна.

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