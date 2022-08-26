В парламенте Германии призвали правительство передать Украине БМП Marder

Уполномоченный парламента Германии по делам вооруженных сил Ева Хёгль раскритиковала правительство, которое до сих пор не выдало разрешения на поставку боевых машин пехоты в Украину.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о машинах типа "Marder", рассказал Хёгль. Их экспорт еще не одобрен правительством.

"Marder, которые все еще производятся, в данный момент не используются в войсках, и поэтому они хорошо подходят для поддержки Украины", — сказал политик от партии СДПГ, которую возглавляет канцлер Олаф Шольц.

В настоящее время машины ремонтирует группа вооружений Rheinmetall. Их доставки в Украину требуют и оборонные политики от "Зеленых" и Свободных демократов, входящих в правительственную коалицию.

Ранее сообщалось, что правительство Германии одобрило продажу Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano, но дата их передачи пока неизвестна.