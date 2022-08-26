Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Польща купує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на суму $5,8 млрд

П'ятниця, 26 серпня 2022, 22:57

Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю танків, самохідних гаубиць та боєприпасів на суму близько $5,8 млрд.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та голова адміністрації програми оборонних закупівель Південної Кореї Еом Дон Хван підписали контракти на військовій базі у місті Мораг на півночі Польщі.

За угодою з Південною Кореєю Польща закуповує 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд. Угода включає навчання, логістику та боєприпаси.

"Замовлене обладнання є реальним посиленням потенціалу стримування та оборони Польщі", — заявили в Міноборони Польщі.

За словами Блащака, вже цього року 10 танків К2 вирушать у Мораг, а 24 артилерійські гаубиці К9 вирушать до артилерійського полку у Венгожево.

Польща та Південна Корея також планують підписати цього року угоду про закупівлю 12 літаків FA-50, легких навчально-бойових літаків виробництва Korea Aerospace спільно з Lockheed Martin.

Як відомо, Польща відправила багато військової техніки до України після вторгнення Росії. Польський уряд прагне замінити частину зброї новими придбаннями, зокрема танками Abrams американського виробництва.

Нагадаємо, в уряді Польщі планують серйозно посилити спроможності збройних сил та до 2035 року інвестувати в модернізацію армії 524 млрд злотих (майже 110 млрд євро).

Детальніше про польські плани модернізації армії - у статті Курс на одну з найсильніших армій Європи: як Польща модернізує свої збройні сили.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща

Статті

Після Земана: які ризики несуть для України президентські вибори у Чехії

Потенційним лідером президентських перегонів у Чехії є політик, який виступає за обмеження підтримки України.
26 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну

Київ має чітко повідомити Ватикан: передумовою для приїзду Папи є публічна зміна позиції, в першу чергу - спростування найодіозніших заяв.
26 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Документи для біженців: як Україні захистити права своїх громадян у ЄС

Багато українців прибули в ЄС із мінімумом документів. Це створює чимало проблем, позбутися яких можна завдяки визнанню українських цифрових документів у застосунку "Дія".
25 серпня 2022 — Тетяна Лузан, для Європейської правди