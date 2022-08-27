В Естонії фіксують значне збільшення кількості фейкових новин з початку війни в Україні

Естонська поліція визнає, що після початку війни в Україні поширення фейкових новин в Естонії значно зросло - однією з основних цілей поширення хибної інформації є створення конфліктів навколо українців, які приїхали до Естонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Після того, як до Естонії прибули перші українські біженці, неправдиві новини спричинили конфлікти між громадянами України та проросійськи налаштованими жителями, розповіла фахівець комунікаційного бюро Департаменту поліції та прикордонної охорони Маар'я Пунак.

"Їх кількість значно зросла. Якщо озирнутися назад, то наприкінці лютого - на початку березня нам надходило дуже багато хибних відомостей про конфлікти, в яких фігурували воєнні біженці, українці та російськомовні жителі Естонії, що не відповідало дійсності", - розповіла вона.

"Саме в березні ми помітили новини, яких раніше не бачили у наших соціальних мережах. Коли було 9 травня, то у мережах почали поширювати інформацію, яка не відповідала дійсності. Наразі ситуація аналогічна: якщо в Україні відбуваються зміни, це досягає і наших соціальних мереж - ми теж починаємо розповсюджувати інформацію, яка впливає на емоційний стан людей", - додала Пунак.

Вона пояснила, що мета поширення недостовірної інформації - збити з пантелику і засмутити людей, щоб змусити їх робити те, що вони інакше не зробили б.

Як повідомлялося, федеральна служба захисту конституції Німеччини очікує посилення російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці.