В Эстонии фиксируют значительное увеличение количества фейковых новостей с начала войны в Украине

Эстонская полиция признает, что после начала войны в Украине распространение фейковых новостей в Эстонии значительно возросло - одной из основных целей распространения ложной информации является создание конфликтов вокруг приехавших в Эстонию украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

После того, как в Эстонию прибыли первые украинские беженцы, неправдивые новости повлекли за собой конфликты между гражданами Украины и пророссийски настроенными жителями, рассказала специалист коммуникационного бюро Департамента полиции и пограничной охраны Маарья Пунак.

"Их количество значительно возросло. Если оглянуться назад, то в конце февраля – начале марта нам поступало очень много ложных сведений о конфликтах, в которых фигурировали военные беженцы, украинцы и русскоязычные жители Эстонии, что не соответствовало действительности", – рассказала она.

"Именно в марте мы заметили новости, которые раньше не видели в наших социальных сетях. Когда было 9 мая, то в сетях начали распространять информацию, которая не соответствовала действительности. Сейчас ситуация аналогичная: если в Украине происходят изменения, это достигает и наших социальных сетей. – Мы тоже начинаем распространять информацию, которая влияет на эмоциональное состояние людей", – добавила Пунак.

Она объяснила, что цель распространения недостоверной информации – сбить с толку и огорчить людей, чтобы заставить их делать то, что они иначе не сделали бы.

Как сообщалось, федеральная служба защиты конституции Германии ожидает усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы.