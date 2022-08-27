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Британським організаціям порадили посилити кіберзахист через загрози у зв’язку з війною в Україні

Субота, 27 серпня 2022, 18:42

Британським організаціям сказали зміцнити їх кіберзахист, щоб підготуватися до тривалого періоду "підвищеної загрози" через війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Національний центр кібербезпеки (NCSC) опублікував керівництво разом із порадами, які допоможуть компаніям посилити захист.

"З самого початку конфлікту в Україні ми просили організації зміцнити їх кіберзахист, щоб допомогти зберегти безпеку Великої Британії, і багато хто це зробив", — сказав Пол Меддінсон, директор NCSC з національної стійкості та стратегії.

"Але тепер ясно, що ми працюємо на довгостроковій перспективі, і життєво важливо, щоб організації підтримували своїх співробітників у цей важкий період підвищеної кіберзагрози" - додав він.

У своїй останній оцінці NCSC також закликав компанії "не знижувати пильність" і підготуватися до довгострокової стійкості.

Як повідомлялося, федеральна служба захисту конституції Німеччини очікує посилення російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці.

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Велика Британія Війна з РФ кібербезпека

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