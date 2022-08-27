Британским организациям посоветовали усилить киберзащиту из-за угроз в связи с войной в Украине

Британским организациям сказали укрепить их киберзащиту, чтобы подготовиться к длительному периоду повышенной угрозы из-за войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) опубликовал руководство вместе с советами, которые помогут компаниям усилить защиту.

"С самого начала конфликта в Украине мы просили организации укрепить их киберзащиту, чтобы помочь сохранить безопасность Великобритании, и многие это сделали", - сказал Пол Мэддинсон, директор NCSC по национальной устойчивости и стратегии.

"Но теперь ясно, что мы работаем на долгосрочной перспективе, и жизненно важно, чтобы организации поддерживали своих сотрудников в этот тяжелый период повышенной киберугрозы", - добавил он.

В своей последней оценке NCSC также призвал компании "не снижать бдительность" и подготовиться к долгосрочной стойкости.

Как сообщалось, федеральная служба защиты конституции Германии ожидает усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы.