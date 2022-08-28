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У Нідерландах вантажівка в’їхала у групу людей, що влаштували пікнік на газоні, є загиблі

Неділя, 28 серпня 2022, 10:26

У Нідерландах в селищі Нью-Беєрланд вантажівка з’їхала з дороги і влетіла у компанію людей, які влаштували пікнік на газоні, точна кількість загиблих і поранених досі невідома.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Інцидент стався близько 18 години у суботу. Вантажівка з невідомих наразі причин з’їхала з дороги на розташований нижче відносно неї газон, де місцеві мешканці поставили столи і влаштували вечерю просто неба. 

 

Відомо, що внаслідок інциденту є загиблі і багато людей травмовані, але офіційно цифр поки не називають. На місці і працювали 10 швидких та гелікоптер. Вантажівку почали за допомогою крана витягати з місця аварії вже пізно увечері. 

 

Фура належить іспанській транспортній компанії El Mosca, її 46-річний водій - також громадянин Іспанії. Після інциденту його затримали, також в рамках розслідування дослідять технічний стан вантажівки.

Місцева влада відкрила спеціальний пункт для підтримки десятків свідків трагедії і родичів постраждалих. 



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