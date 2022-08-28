В Нидерландах грузовик въехал в группу людей, устроивших пикник на газоне, есть погибшие

В Нидерландах в поселке Нью-Беерланд грузовик съехал с дороги и влетел в компанию людей, устроивших пикник на газоне, точное количество погибших и раненых до сих пор неизвестно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Инцидент произошел около 18 часов в субботу. Грузовик по неизвестным причинам съехал с дороги на расположенный ниже относительно нее газон, где местные жители поставили столы и устроили ужин под открытым небом.

Известно, что в результате инцидента есть погибшие и многие травмированы, но официально цифр пока не называют. На месте работали 10 машин скорой помощи и вертолет. Грузовик начали с помощью крана вытаскивать с места аварии уже поздно вечером.

Фура принадлежит испанской транспортной компании El Mosca, ее 46-летний водитель – также гражданин Испании. После инцидента его задержали, также в рамках расследования изучат техническое состояние грузовика.

Местные власти открыли специальный пункт для поддержки десятков свидетелей трагедии и родственников пострадавших.