У Словаччині "попрощалися" з МіГ-29, які можуть дістатися Україні

На військово-повітряній базі Малацки-Кучина у Словаччині в неділю відбувся останній проліт винищувачів МіГ-29, від яких повітряні сили країни відмовляються через тривалий термін експлуатації – і які можуть передати Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", відео прольоту виклали у Facebook Повітряні сили Словаччини.

"Прощавайте, наші МіГи. Весь аеропорт замовк… Всі чекали на прибуття наших МіГ-29.. І момент настав. Наші красуні приїхали. У багатьох на очах були сльози. Багато хто плакав. Ви назавжди залишитеся в наших серцях", – йдеться в повідомленні.

Також словацька авіація поділилася низкою світлин, де показана робота винищувачів.

Ще на початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розкривати подробиці цих дискусій.

А кілька днів тому Словаччина підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО Чехія та Польща охоронятимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29, що потенційно дозволяє їх передачу Україні.

Словаччина вже передала Україні систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град". Минулого тижня вона заявила, що надішле 30 гусеничних бойових машин піхоти.