В Словакии "простились" с МиГ-29, которые может получить Украина

На военно-воздушной базе Малацки-Кучина в Словакии в воскресенье состоялся последний пролет истребителей МиГ-29, от которых воздушные силы страны отказываются из-за длительного срока эксплуатации и которые могут передать Украине.

Как сообщает "Европейская правда", видео пролета выложили в Facebook Воздушные силы Словакии.

"Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт умолк… Все ждали прибытия наших МиГ-29. И момент настал. Наши красотки приехали. У многих на глазах были слезы. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Также словацкая авиация поделилась рядом фотографий, где показана работа истребителей.

Еще в начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Гегер предположил, что его страна может передать Украине свои истребители МиГ-29 и танки советского производства, но отказался раскрывать подробности этих дискуссий.

А несколько дней назад Словакия подписала соглашение, согласно которому страны-члены НАТО Чехия и Польша будут охранять небо, поскольку Братислава выводит из эксплуатации свои советские МиГ-29, что потенциально позволяет их передачу Украине.

Словакия уже передала Украине систему ПВО С-300, военные вертолеты серии Ми, самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня "Град". На прошлой неделе она заявила, что пришлет 30 гусеничных боевых машин пехоты.