Албанія перерахувала Україні 1 млн євро грантових коштів

Україна отримала грантові кошти від уряду Албанії у розмірі 1 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Мінфіну.

Повідомляється, що міністерство фінансів України у співпраці з посольством України в Албанії забезпечило надходження фінансової допомоги на рахунки Державної казначейської служби.

"Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначенні кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків Державного бюджету України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович та глава уряду Албанії Еді Рама у червні відвідали Ірпінь та Бородянку, які постраждали через російське вторгнення.