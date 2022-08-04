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Албания перечислила Украине 1 млн евро грантовых средств

Четверг, 4 августа 2022, 19:57

Украина получила грантовые средства от правительства Албании в размере 1 млн. евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минфина.

Сообщается, что министерство финансов Украины в сотрудничестве с посольством Украины в Албании обеспечило поступление финансовой помощи на счета Государственной казначейской службы.

"Поддержка наших международных партнеров ускоряет победу Украины. Мы благодарны правительству Албании за помощь нашему государству в условиях полномасштабного вторжения РФ. Данные средства усилят устойчивость финансовой системы Украины", – сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.

Напомним, премьер-министр Черногории Дритан Абазович и глава правительства Албании Эди Рама в июне посетили Ирпень и Бородянку, пострадавших из-за российского вторжения.

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Албания Война с РФ

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