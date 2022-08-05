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У Франції рятують арктичного кита, що заблукав у Сені та може загинути

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П'ятниця, 5 серпня 2022, 20:59

У Франції екологи намагаються врятувати кита білуху, що забрів далеко від своєї арктичної домівки і повільно голодує у Сені. 

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда". 

Природоохоронна організація Sea Shepherd France побоюється, що кита може спіткати голодна смерть у неприродньому для нього середовищі. 

"Він справді дуже худий. Його кістки стирчать. Я не знаю, можливо, вже занадто пізно", - сказала Ламія Ессемлалі, глава групи з охорони морського середовища Sea Shepherd France.

Захисники природи побоюються, що кит може повторити долю іншої косатки, яка заблукала, а потім померла в Сені в травні.

Білуху вперше побачили у річці на початку цього тижня. На кадрах із безпілотника, знятих французькими пожежниками, видно, як кит плавно звивається на ділянці світло-зелених вод Сени між Парижем та нормандським містом Руан, за багато десятків кілометрів від моря.

"Це досить вражаюча тварина, біла (і) яка здається спокійною. Він не видається напруженим, регулярно спливає на поверхню", — сказав офіцер пожежної служби Патрік Еро з нормандського регіону Ер в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

Але представники Sea Shepherd France заявили, що кит у поганому стані, коли його помітили у п'ятницю. Група намагалась додати йому сили, нагодуваши його оселедцем. 

В океанських водах білухи їдять безліч різних видів риби, а також восьминогів, кальмарів, крабів, креветок та інших тварин. Але річка із прісною водою не може задовольнити його харчові потреби.

Білухи – порівняно невеликі представники сімейства китів, що виростають приблизно до 4 метрів  у довжину.

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За словами Ессемлалі, замість того, щоб намагатися повернути кита вниз річкою до моря, організація Sea Shepherd France наполягає на його затриманні, щоб потім його можна було перемістити літаком в арктичні води, звідки він, ймовірно, прибув. 

Вона сказала, що тестування ДНК може допомогти визначити, чи з яких вод прибув кит - з району Норвегії, Канади чи Росії.

"Це буде можливо тільки в тому випадку, якщо ми зможемо його нагодувати", - додала вона.

Бліда шкіра білух і опуклі лоби роблять їх легко впізнаваними. Вони також своєю комунікабельністю: зазвичай живуть, полюють і мігрують разом зграями.

За даними Національної служби уряду США з питань океану, білухи вважаються видом, що зникає, і часто зустрічаються на мілководді в прибережних арктичних водах. Оскільки білухи видають безліч звуків під водою, їх також називають "морськими канарками".

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Франція ЄвроЖиття

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