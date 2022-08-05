У Франції рятують арктичного кита, що заблукав у Сені та може загинути

У Франції екологи намагаються врятувати кита білуху, що забрів далеко від своєї арктичної домівки і повільно голодує у Сені.

Про це повідомило агентство AP, пише "Європейська правда".

Природоохоронна організація Sea Shepherd France побоюється, що кита може спіткати голодна смерть у неприродньому для нього середовищі.

"Він справді дуже худий. Його кістки стирчать. Я не знаю, можливо, вже занадто пізно", - сказала Ламія Ессемлалі, глава групи з охорони морського середовища Sea Shepherd France.

Захисники природи побоюються, що кит може повторити долю іншої косатки, яка заблукала, а потім померла в Сені в травні.

Білуху вперше побачили у річці на початку цього тижня. На кадрах із безпілотника, знятих французькими пожежниками, видно, як кит плавно звивається на ділянці світло-зелених вод Сени між Парижем та нормандським містом Руан, за багато десятків кілометрів від моря.

'Lost' beluga whale monitored by rescue services in river Seine pic.twitter.com/xch1n6lFnc — The Independent (@Independent) August 5, 2022

"Це досить вражаюча тварина, біла (і) яка здається спокійною. Він не видається напруженим, регулярно спливає на поверхню", — сказав офіцер пожежної служби Патрік Еро з нормандського регіону Ер в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

Але представники Sea Shepherd France заявили, що кит у поганому стані, коли його помітили у п'ятницю. Група намагалась додати йому сили, нагодуваши його оселедцем.

В океанських водах білухи їдять безліч різних видів риби, а також восьминогів, кальмарів, крабів, креветок та інших тварин. Але річка із прісною водою не може задовольнити його харчові потреби.

Білухи – порівняно невеликі представники сімейства китів, що виростають приблизно до 4 метрів у довжину.

За словами Ессемлалі, замість того, щоб намагатися повернути кита вниз річкою до моря, організація Sea Shepherd France наполягає на його затриманні, щоб потім його можна було перемістити літаком в арктичні води, звідки він, ймовірно, прибув.

Вона сказала, що тестування ДНК може допомогти визначити, чи з яких вод прибув кит - з району Норвегії, Канади чи Росії.

"Це буде можливо тільки в тому випадку, якщо ми зможемо його нагодувати", - додала вона.

Бліда шкіра білух і опуклі лоби роблять їх легко впізнаваними. Вони також своєю комунікабельністю: зазвичай живуть, полюють і мігрують разом зграями.

За даними Національної служби уряду США з питань океану, білухи вважаються видом, що зникає, і часто зустрічаються на мілководді в прибережних арктичних водах. Оскільки білухи видають безліч звуків під водою, їх також називають "морськими канарками".