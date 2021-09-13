Бельгія передала Україні судно для екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів

Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Belgica" для проведення екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Україна отримала від Бельгії легендарне науково-дослідне судно "Belgica". Цілком функціональне судно Уряд Бельгії передав Українському науковому центру екології моря Міндовкілля. Це дозволить Україні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів, допоможе успішно впроваджувати Директиви ЄС щодо морського довкілля. Більше того, заплановані спільні українсько-бельгійські наукові дослідження як в Чорному, так і Північному морях", - йдеться у заяві.

Судно дослідило майже 1 млн. км моря та провело понад тисячу наукових кампаній, що удосконалили знання бельгійців про моря. Цей корабель, який є плавучою лабораторією, був флагманом бельгійської морської науки протягом 37 років.

Далі судно розпочне свій шлях з порту Зебрюгге до нової домівки – міста Одеса. На шляху в 8600 км науковці оцінять наявність плавучого сміття, відберуть проби морської води і донних відкладів для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забрудників та мікропластику, а також виділять ДНК з довкілля, аби оцінити біорізноманіття та аналіз поширення генів стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмів.

Нагадаємо, у серпні Велика Британія передала Україні дослідницький корабель "Джеймс Кларк Росс" для проведення антарктичних місій.

Після 30 років служби у складі Британської антарктичної місії криголам "Джеймс Кларк Росс" був проданий українській антарктичній станції "Академік Вернадський".