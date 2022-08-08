Генсек ООН заявив про повернення ризику ядерного протистояння у світі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив 8 серпня, що ризик ядерного протистояння повернувся через десятиліття, і закликав ядерні держави взяти на себе зобов’язання не використовувати зброю першими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Гутерреш закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької АЕС після того, як її обстріляли російські окупанти.

"Будь-яка атака на атомну станцію — це самогубство", — сказав Гутерреш.

Гутерреш сказав, що Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) потрібен доступ до АЕС.

"Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ в усіх його зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції", — заявив він.

Голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі попередив у суботу, що остання атака "підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи".

Нагадаємо, у неділю президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ через обстріли ЗАЕС.

6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.