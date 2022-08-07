Зеленський попросив ЄС ввести санкції проти атомної галузі РФ за обстріли ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Поговорив з президентом Євроради Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо", - розповів Володимир Зеленський у своєму Twitter.

Поговорив з @eucopresident Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо. (1/2) — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2022

За словами Зеленського, разом з Мішелем вони також позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом і скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів.

Зеленський також наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України.

Доповнено: Шарль Мішель розповів згодом у своєму Twitter, що обговорив із Зеленським ситуацію на Запорізькій АЕС. Він зазначив, що повідомлення про обстріл викликають тривогу, а безпека станції викликає велику стурбованість.

Також, за його словами, у розмові розглянули всі напрямки незмінної політичної, військової, економічної, фінансової та гуманітарної підтримки ЄС України.

5 серпня в "Енергоатомі" повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС.

6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива, заявляв "Енергоатом".

6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.