У Німеччині з початку вторгнення РФ в Україну зафіксували збільшення кібератак

За словами федерального міністра внутрішніх справ Ненсі Фезер, органи безпеки Німеччини зафіксували значне зростання кібератак на локальні мережі з початку російської загарбницької війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Набагато більше активності спостерігалося з 24 лютого, сказав Фезер під час візиту до Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI).

Наприклад, Німеччина опосередковано постраждала від російської атаки на український супутник, який також використовується для контролю місцевої вітроелектростанції, сказав Фезер. Це свідчить про те, що кордони більше не відіграють ролі в кібератаках, зазначила вона.

Крім того, сказала міністр, все частіше російські хакери "сканують" слабкі місця в німецьких мережах. "Для нас важливо, щоб безпека мереж була гарантована", - заявила глава МВС Німеччини. Захищені державні комунікації також набули значення внаслідок війни.

Фезер планує зміцнити BSI в рамках програми кібербезпеки, про яку вона оголосила. З цією метою центральна офісна функція органу має бути закріплена в Основному законі. За її словами, BSI має стати вирішальним органом з кібербезпеки в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що кібершпигуни, пов’язані зі Службою зовнішньої розвідки Росії, здійснюють кібератаки на країни-члени НАТО, використовуючи хмарні сервіси на кшталт Google Drive чи Dropbox, щоб уникнути викриття.