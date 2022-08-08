Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Німеччині з початку вторгнення РФ в Україну зафіксували збільшення кібератак

Понеділок, 8 серпня 2022, 14:54

За словами федерального міністра внутрішніх справ Ненсі Фезер, органи безпеки Німеччини зафіксували значне зростання кібератак на локальні мережі з початку російської загарбницької війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Набагато більше активності спостерігалося з 24 лютого, сказав Фезер під час візиту до Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI).

Наприклад, Німеччина опосередковано постраждала від російської атаки на український супутник, який також використовується для контролю місцевої вітроелектростанції, сказав Фезер. Це свідчить про те, що кордони більше не відіграють ролі в кібератаках, зазначила вона.

Крім того, сказала міністр, все частіше російські хакери "сканують" слабкі місця в німецьких мережах. "Для нас важливо, щоб безпека мереж була гарантована", - заявила глава МВС Німеччини. Захищені державні комунікації також набули значення внаслідок війни.

Фезер планує зміцнити BSI в рамках програми кібербезпеки, про яку вона оголосила. З цією метою центральна офісна функція органу має бути закріплена в Основному законі. За її словами, BSI має стати вирішальним органом з кібербезпеки в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що кібершпигуни, пов’язані зі Службою зовнішньої розвідки Росії, здійснюють кібератаки на країни-члени НАТО, використовуючи хмарні сервіси на кшталт Google Drive чи Dropbox, щоб уникнути викриття.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ кібербезпека Німеччина

Статті

Відповідь на російські фейки: як Україна переходить на систему НАТО у контролі над зброєю

Звичайні процедури моніторингу кінцевого використання західної зброї в Україні погано підходять для зон активних бойових дій.
8 серпня 2022 — Олександр Калініченко, для Європейської правди

Межа війни: що вже змінилося та чого чекати у роботі кордону між Україною та ЄС

Автомобільні пункти пропуску на західному кордоні стали основними воротами України. Варто розібратися, які процеси там відбуваються...
8 серпня 2022 — Євгенія Григор'єва, Ірина Сушко, "Європа без Бар'єрів"

Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ

Росія, яка досі позиціонує себе як "куратор" Південного Кавказу, вже не має достатньо сил підкріпити це на практиці. Слабкістю РФ вже почав активно користуватися Азербайджан.
5 серпня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда