Волкер прогнозує "важку зиму" для росіян на фронті

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер вважає, що взимку може бути певна пауза на фронті, яка буде не на користь Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

"При цьому зима вплине українську армію, але також вона впливатиме на російську армію. Російська армія розтягнута, вони зараз далі від своєї землі і їхнім військовим буде складніше отримувати постачання харчів, палива, зброю. Словом, у росіян буде складна зима", - сказав Волкер.

За його словами, це створює для України можливості вже взимку, а також означає, що навесні російська армія буде виснажена.

Волкер також вважає, що до кінця поточного року модна очікувати на успішний український контрнаступ.

"Україна поверне деякі ключові території. Наступного року ми побачимо подальші спроби України вибити росіян зі своєї землі, мабуть, теж до певної міри успішні. Тому я би не сказав, що відвойоване станом на осінь – це межа. Так, взимку справді напевно буде пауза. Але ця пауза буде не на користь Росії", - сказав він.

Волкер також заявив, що Україна повинна відвоювати всі окуповані Росією території, включно з Кримом.

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