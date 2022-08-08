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Курт Волкер: Україна має воювати за повернення Криму, лишати його в окупації надто небезпечно

Понеділок, 8 серпня 2022, 20:01

Колишній спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер вважає, що Україна повинна відвоювати всі окуповані Росією території, включно з Кримом.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

"5 років тому можна було розмірковувати, і я сам це тоді робив. Тоді була думка, що Донбас не потрібен Росії, а тому його можна повернути швидше, а повернення Криму забере більше часу. Але тепер – війна розбила всі ці міркування. Зараз на кону все.  У Путіна без цього не зникне імперський апетит. Тому зараз надто ризиковано лишати навіть Крим у руках в Росії", - сказав Волкер.

Він нагадав слова президента РФ, який сказав, що війна не закінчиться до захоплення України, доки не буде так званої "денацифікації та демілітаризації" України.

"А всього 2 тижні тому Лавров повторив ці слова. Це – позиція Росії. І коли вам протистоїть такий ворог – місця для компромісу немає. Україна ж не може погодитися з тим, що її захопить Росія? А отже, ви маєте воювати за повернення своїх територій. І домогтися того, щоби Путін та Росія сприйняли, що їм доведеться жити у межах своїх кордонів", - сказав Волкер.

Дивіться відеоінтерв'ю на Youtube-каналі "Європейської правди" - Вступ до НАТО та розпад Росії, роль Єрмака та затримки зброї від США: інтерв'ю Курта Волкера

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Війна з РФ Крим

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