Орбан потай відпочив у Хорватії – ще недавно він казав, що вона "забрала" територію Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього літа поїхав на відпочинок до курортного хорватського міста Вис попри заклики до своїх співвітчизників обирати "менше Адріатики, більше Балатона" – тобто відомого угорського озера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Slobodna Dalmacija.

Як нагадує видання, ще у 2020 році Орбан разом зі своєю правлячою партією "Фідес" запустили флешмоб "менше Адріатики, більше Балатона". Так Угорщина в розпал пандемії коронавірусу заохочувала угорців не їхати за кордон, щоб не інфікуватися.

А у травні цього року, в розпал затвердження ембарго на отримання нафти з Росії, угорський прем’єр натякнув на те, що хорватський берег узагалі раніше був частиною Угорщини, чим викликав обурення МЗС країни.

Водночас це не завадило Орбану цього літа потай вирушити на відпочинок до Хорватії. Уперше про це стало відомо після того, як власники одного з ресторанів міста Милна опублікували фото з угорським прем’єром і підписали його: "Мали за честь прйняти президента [sic!] Угорщини Віктора Орбана".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Konoba Gajeta (@konoba_gajeta)

Після цього, повідомив колишній працівник Slobodna Dalmacija Борис Вркич, Орбан зупинився в місті Вис. "Його моторний човен зламався, тож я допоміг йому, дружині та охоронцю дістатися берега. Вони були в доброму гуморі", – каже він.

Борис Вркич і Віктор Орбан Фото: Slobodna Dalmacija

Відпочинок Орбана, схоже, відбувся після його виступу перед зібранням консерваторів у Техасі, де він закликав їх об’єднати зусилля, щоб повернути собі контроль над інституціями Вашингтона і Брюсселя.

Там Орбан викликав овації, коли зачитав угорську конституцію, яка визнає шлюб лише між чоловіком та жінкою. "Менше дрег-квін і більше Чака Норріса", — сказав він.

Читайте також: Угорщина обрала ізоляцію. Все про нову ідеологію Орбана, яку порівнюють з нацизмом,

а також: Покарання для Угорщини. Коли ЄС зможе позбавити права вето антизахідний уряд Орбана.