Орбан тайком отдохнул в Хорватии - еще недавно он говорил, что она "забрала" территорию Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан этим летом уехал на отдых в курортный хорватский город Вис, несмотря на призывы к своим соотечественникам выбирать "меньше Адриатики, больше Балатона" – то есть известного венгерского озера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Slobodna Dalmacija.

Как напоминает издание, еще в 2020 году Орбан вместе со своей правящей партией "Фидес" запустили флешмоб "меньше Адриатики, больше Балатона". Так Венгрия в разгар пандемии коронавируса поощряла венгров не уезжать за границу, чтобы не инфицироваться.

А в мае этого года, в разгар утверждения эмбарго на получение нефти из России, венгерский премьер намекнул на то, что хорватский берег вообще раньше был частью Венгрии, чем вызвал возмущение МИД страны.

В то же время это не помешало Орбану этим летом тайком отправиться на отдых в Хорватию. Впервые об этом стало известно после того, как владельцы одного из ресторанов города Милна опубликовали фото с венгерским премьером и подписали его: "Имели честь принять президента [sic!] Венгрии Виктора Орбана".

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После этого, сообщил бывший работник Slobodna Dalmacija Борис Вркич, Орбан остановился в городе Вис. "Его моторная лодка сломалась, поэтому я помогла ему, жене и охраннику добраться до берега. Они были в хорошем настроении", - говорит он.

Фото: Slobodna Dalmacija

Отдых Орбана похоже состоялся после его выступления перед собранием консерваторов в Техасе, где он призвал их объединить усилия, чтобы вернуть себе контроль над институтами Вашингтона и Брюсселя.

Там Орбан вызвал овации, когда зачитал венгерскую конституцию, признающую брак только между мужчиной и женщиной. "Меньше дрэг-квин и больше Чака Норриса", - сказал он.

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