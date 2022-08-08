Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Орбан тайком отдохнул в Хорватии - еще недавно он говорил, что она "забрала" территорию Венгрии.

фото
Понедельник, 8 августа 2022, 23:00

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан этим летом уехал на отдых в курортный хорватский город Вис, несмотря на призывы к своим соотечественникам выбирать "меньше Адриатики, больше Балатона" – то есть известного венгерского озера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Slobodna Dalmacija.

Как напоминает издание, еще в 2020 году Орбан вместе со своей правящей партией "Фидес" запустили флешмоб "меньше Адриатики, больше Балатона". Так Венгрия в разгар пандемии коронавируса поощряла венгров не уезжать за границу, чтобы не инфицироваться.

А в мае этого года, в разгар утверждения эмбарго на получение нефти из России, венгерский премьер намекнул на то, что хорватский берег вообще раньше был частью Венгрии, чем вызвал возмущение МИД страны.

В то же время это не помешало Орбану этим летом тайком отправиться на отдых в Хорватию. Впервые об этом стало известно после того, как владельцы одного из ресторанов города Милна опубликовали фото с венгерским премьером и подписали его: "Имели честь принять президента [sic!] Венгрии Виктора Орбана".

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Konoba Gajeta (@konoba_gajeta)

После этого, сообщил бывший работник Slobodna Dalmacija Борис Вркич, Орбан остановился в городе Вис. "Его моторная лодка сломалась, поэтому я помогла ему, жене и охраннику добраться до берега. Они были в хорошем настроении", - говорит он.

 
Фото: Slobodna Dalmacija

Отдых Орбана похоже состоялся после его выступления перед собранием консерваторов в Техасе, где он призвал их объединить усилия, чтобы вернуть себе контроль над институтами Вашингтона и Брюсселя.

Там Орбан вызвал овации, когда зачитал венгерскую конституцию, признающую брак только между мужчиной и женщиной. "Меньше дрэг-квин и больше Чака Норриса", - сказал он.

Читайте также: Венгрия выбрала изоляцию. Все о новой идеологии Орбана, которую сравнивают с нацизмом,

а также: Наказание для Венгрии. Когда ЕС сможет лишить права вето антизападное правительство Орбана.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Орбан Хорватия

Статьи

Ответ на российские фейки: как Украина переходит на систему НАТО по контролю над оружием

Обычные процедуры мониторинга окончательного использования западного оружия в Украине плохо подходят для зон активных боевых действий.
8 августа 2022 — Александр Калиниченко, для Европейской правды

Граница войны: что уже изменилось и чего ждать в работе пунктов пропуска между Украиной и ЕС

Автомобильные пункты пропуска на западной границе стали основными воротами Украины. Стоит разобраться, какие процессы там происходят.
8 августа 2022 — Евгения Григорьева, Ирина Сушко, "Европа без барьеров"

Карабахское "возмездие": как Россия начала терять Южный Кавказ

Россия, до сих пор позиционирующая себя как "куратор" Южного Кавказа, уже не имеет достаточно сил подкрепить это на практике. Слабостью РФ уже начал активно пользоваться Азербайджан.
5 августа 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда