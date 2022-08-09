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Німецькій економіці прогнозують втрату 260 млрд євро до 2030 року через війну в Україні

Вівторок, 9 серпня 2022, 11:12

Згідно з дослідженням Інституту дослідження зайнятості (IAB), економіка Німеччини втратить 260 млрд євро доданої вартості до 2030 року через війну в Україні та високі ціни на енергоносії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Zeit.

У дослідженні йдеться, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини з поправкою на ціни наступного року буде нижчим на 1,7%, а зайнятих буде менше на 240 000 осіб.

Очікується, що рівень зайнятості залишатиметься приблизно на такому ж рівні до 2026 року, коли експансивні заходи поступово почнуть переважувати негативні наслідки та призведуть до збільшення приблизно на 60 000 зайнятих у 2030 році.

Однією з найбільш постраждалих буде індустрія гостинності, яка вже сильно втратила від пандемії коронавірусу та, ймовірно, відчує на собі зниження купівельної спроможності споживачів.

Енергоємні сектори, такі як хімічна промисловість і виробництво металу, також можуть особливо постраждати.

Згідно з дослідженням, якби ціни на енергоносії, які наразі зросли на 160%, знову подвоїлися, економічний обсяг Німеччини у 2023 році був би майже на 4% нижчим, ніж був би без війни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок провів онлайн-розмову з федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, під час якої останній пообіцяв сприяти виділенню Києву восьми мільярдів євро макрофінансової допомоги ЄС.

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