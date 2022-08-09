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Немецкой экономике прогнозируют потерю 260 млрд евро к 2030 году из-за войны в Украине

Вторник, 9 августа 2022, 11:12

Согласно исследованию Института исследования занятости (IAB), экономика Германии потеряет 260 млрд евро добавленной стоимости к 2030 году из-за войны в Украине и высоких цен на энергоносители.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Zeit.

В исследовании говорится, что валовой внутренний продукт (ВВП) Германии с поправкой на цены в следующем году будет ниже на 1,7%, а занятых будет меньше на 240 000 человек.

Ожидается, что уровень занятости будет оставаться примерно на таком же уровне до 2026 года, когда экспансивные мероприятия постепенно начнут перевешивать негативные последствия и приведут к увеличению примерно на 60 000 занятых в 2030 году.

Одной из наиболее пострадавших будет индустрия гостеприимства, которая уже сильно потеряла от пандемии коронавируса и, вероятно, почувствует снижение покупательной способности потребителей.

Энергоемкие сектора, такие как химическая промышленность и производство металла, также могут пострадать.

Согласно исследованию, если бы цены на энергоносители, которые выросли на 160%, снова удвоились, экономический объем Германии в 2023 году был бы почти на 4% ниже, чем был бы без войны.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник провел онлайн-разговор с федеральным министром финансов Германии Кристианом Линднером, во время которого последний пообещал способствовать выделению Киеву восьми миллиардов евро макрофинансовой помощи ЕС.

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