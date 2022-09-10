У Хорватії внаслідок зіткнення потягів троє людей загинули, 11 поранені

У Хорватії між населеними пунктами Окучани і Новска сталося зіткнення пасажирського і вантажного потягів, є загиблі і поранені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Jutarnji list.

Аварія сталася близько 21.30. Директор Хорватського інституту невідкладної медицини Майя Грба Булевич розповіла, що вісім бригад швидкої допомоги були на місці протягом 35 хвилин після аварії, а після цього були викликані ще чотири бригади з сусідніх округів. 11 постраждалим, знайденим на полі, надали допомогу - семеро людей були доставлені до Нової Градішки, три до Славонського Броду та одна - до Пакраца.

Внаслідок зіткнення загинули троє людей, серед поранених є іноземці. У двох постраждалих складні травми, решта мають менші ураження. Життю постраждалих ніщо не загрожує.

Місце аварії відвідав прем'єр Андрей Пленкович.

За його словами, аварія сталася приблизно за 10 хвилин до кінцевого пункту призначення пасажирського потяга, а саме місто Новска, коли пасажирський потяг наїхав на вантажний потяг. Удар був настільки сильним, що вагони пасажирського поїзда вилетіли з колії. "Залишаємо припущення, що постраждалих може бути більше, тому що деякі частини потяга знаходяться далеко, не на колії", – зазначив прем’єр.

У суботу рано вранці на місці серйозної залізничної аварії триває слідство. Разом із державною прокуратурою на місці аварії також перебуває Томіслав Антун Бібер, головний слідчий із залізничних аварій Агентства з розслідування аварій на повітряному, залізничному та морському транспорті.

"Очевидно, що сталося зіткнення пасажирського потяга з вантажним. За деякими даними, пасажирський поїзд не зупинився на стоп-сигнал", - сказав він. Чому потяг не зупинився та як сталося зіткнення, встановить слідство.