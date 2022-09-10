В Хорватии в результате столкновения поездов три человека погибли, 11 ранены

В Хорватии между населенными пунктами Окучаны и Новска произошло столкновение пассажирского и грузового поезда, погибли и ранены.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Jutarnji list.

Авария произошла около 21:30. Директор Хорватского института безотлагательной медицины Майя Грба Булевич рассказала, что восемь бригад скорой помощи были на месте в течение 35 минут после аварии, а после этого были вызваны еще четыре бригады из соседних округов. 11 пострадавшим, найденным на поле, оказали помощь - семь человек были доставлены в Новую Градишку, три в Славонский Брод и один - в Пакрац.

В результате столкновения погибли три человека, среди раненых есть иностранцы. У двух пострадавших сложные травмы, у остальных меньше поражений. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

Место аварии посетил премьер Андрей Пленкович.

По его словам, авария произошла примерно за 10 минут до конечного пункта назначения пассажирского поезда, а именно город Новска, когда пассажирский поезд наехал на грузовой поезд. Удар был настолько сильным, что вагоны пассажирского поезда вылетели из колеи. "Оставляем предположение, что пострадавших может быть больше, потому что некоторые части поезда находятся далеко, не на пути", – отметил премьер.

В субботу ранним утром на месте серьезной железнодорожной аварии продолжается следствие. Вместе с государственной прокуратурой на месте аварии находится Томислав Антун Бибер, главный следователь из железнодорожных аварий Агентства по расследованию аварий на воздушном, железнодорожном и морском транспорте.

"Очевидно, что произошло столкновение пассажирского поезда с грузовым. По некоторым данным, пассажирский поезд не остановился на стоп-сигнале", - сказал он. Почему поезд не остановился и как произошло столкновение, установит следствие.