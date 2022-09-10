Пентагон виділив понад мільярд доларів на поповнення запасів зброї після передачі Україні

Міністерство оборони США заявило, що вже уклало контракти з низкою виробників щодо поповнення американських військових запасів зброї, яка надсилається в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Пентагону.

"Оскільки так багато спорядження було вилучено з військових підрозділів США, це обладнання тепер потрібно замінити, щоб підтримувати власну готовність Америки, і Міністерство оборони вже уклало контракт із низкою виробників, щоб повернути військовим частинам те, що в них було відібрано, щоб підтримати Україну", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже укладено контракти на суму близько 1,2 мільярда доларів для поповнення військових запасів після надсилання в Україну.

"Це включає близько 352 мільйонів доларів на заміну ракет Javelin, 624 мільйони доларів на заміну ракет Stinger і 33 мільйони доларів на заміну систем HIMARS", – йдеться у заяві.

За даними відомства, Україні виділено $14,5 млрд допомоги. Але значна частина обладнання, вартістю близько 12,5 мільярдів доларів, була взята безпосередньо з існуючих військових запасів США.

У четвер глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що президент Джо Байден схвалив надання Україні додаткової зброї на 675 мільйонів доларів, коли він та інші міністри оборони зустрілися в Німеччині, щоб обговорити, як продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.