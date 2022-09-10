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Пентагон выделил более миллиарда долларов на пополнение запасов оружия после передачи Украине

Суббота, 10 сентября 2022, 10:26

Министерство обороны США заявило, что уже заключило контракты с рядом производителей по пополнению американских военных запасов оружия, которое направляется в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Пентагона.

"Поскольку так много снаряжения было изъято из военных подразделений США, это оборудование теперь нужно заменить, чтобы поддерживать собственную готовность Америки, и Министерство обороны уже заключило контракт с рядом производителей, чтобы вернуть воинским частям то, что у них было отобрано, чтобы поддержать Украину". , – говорится в сообщении.

Уже заключены контракты на сумму около 1,2 миллиарда долларов для пополнения военных запасов после отправки в Украину.

"Это включает около 352 миллионов долларов на замену ракет Javelin, 624 миллиона долларов на замену ракет Stinger и 33 миллиона долларов на замену систем HIMARS", - говорится в заявлении.

По данным ведомства, Украине выделено $14,5 млрд. помощи. Но значительная часть оборудования, стоимостью около 12,5 миллиарда долларов, была взята непосредственно из существующих военных запасов США.

В четверг глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент Джо Байден одобрил предоставление Украине дополнительного оружия в 675 миллионов долларов, когда он и другие министры обороны встретились в Германии, чтобы обсудить, как продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

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