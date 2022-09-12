У Словаччині, де розвалилася урядова коаліція, проведуть референдум про дострокові вибори

Президентка Словаччини Зузана Чапутова в понеділок анонсувала проведення референдуму з питання дострокових парламентських виборів після того, як урядова коаліція країни припинила існування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Pravda.

Рішення про референдум Чапутова ухвалила на основі петиції опозиційної партії Smer-SD, яка набрала понад 406 тисяч підписів (з них перевірку пройшли майже 382 тисячі). У ній висувається вимога провести восени референдум з двох питань – негайної відставки чинного уряду та скорочення терміну повноважень уряду.

"Такі рішення не є простими, і для мене очевидно, що, з урахуванням непопулярності цього уряду, воно не додасть і моїй популярності. Але виконання конституції Словацької Республіки має бути важливішим за намагання задовольнити держслужбовців", – сказала президентка на брифінгу в понеділок.

Чапутова додала, що звернеться до Конституційного суду Словаччини з проханням роз’яснити конституційність першого питання – про оголошення недовіри уряду. Якщо суд вирішить, що це питання може бути винесене на референдум, у бюлетені їх буде два.

Згідно зі словацьким законом про референдум, після отримання петиції з мінімальною необхідною кількістю підписів (50 тисяч) президент має 30 днів, щоб перевірити підписи, і потім ще 90 днів, щоб оголосити референдум.

Чапутова відмовилася назвати дату референдуму, але заявила, що його не вдасться провести разом із місцевими виборами 29 жовтня. Вона також відкинула звинувачення Smer-SD у затягуванні з рішенням.

Нагадаємо, на початку вересня чотири міністри уряду Словаччини від партії "Свобода і солідарність" подали у відставку через незгоду з дією коаліції, внаслідок чого кабінет прем’єра Едуарда Геґера втратив парламентську більшість.

Наступні парламентські вибори в країні заплановані на лютий 2024 року.

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