В Словакии, где развалилась правительственная коалиция, проведут референдум о досрочных выборах

Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник анонсировала проведение референдума по вопросу досрочных парламентских выборов после того, как правительственная коалиция страны прекратила существование.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Pravda.

Решение о референдуме Чапутова приняла на основе петиции оппозиционной партии Smer-SD, набравшей более 406 тысяч подписей (из них проверку прошли почти 382 тысячи). В ней выдвигается требование провести осенью референдум по двум вопросам – немедленной отставке действующего правительства и сокращению срока полномочий правительства.

"Такие решения не просты, и для меня очевидно, что, с учетом непопулярности этого правительства, оно не придаст и моей популярности. Но выполнение конституции Словацкой Республики должно быть важнее попыток удовлетворить госслужащих", – сказала президент на брифинге в понедельник.

Чапутова добавила, что обратится в Конституционный суд Словакии с просьбой разъяснить конституционность первого вопроса – об объявлении недоверия правительству. Если суд решит, что этот вопрос может быть вынесен на референдум, в бюллетене их будет два.

Согласно словацкому закону о референдуме, после получения петиции с минимальным необходимым количеством подписей (50 тысяч) президент имеет 30 дней, чтобы проверить подписи, и затем еще 90 дней, чтобы объявить референдум.

Чапутова отказалась назвать дату референдума, но заявила, что его не удастся провести вместе с местными выборами 29 октября. Она также отвергла обвинения Smer-SD в затягивании с решением.

Напомним, в начале сентября четыре министра правительства Словакии от партии "Свобода и солидарность" подали в отставку из-за несогласия с действием коалиции, в результате чего кабинет премьера Эдуарда Хегера потерял парламентское большинство.

Следующие парламентские выборы в стране намечены на февраль 2024 года.

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