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Контррозвідка Німеччини підозрює кількох військових у правому екстремізмі

Вівторок, 13 вересня 2022, 08:21

Військова контррозвідувальна служба Німеччини веде розслідування проти групи солдатів, яких підозрюють у причетності до ультраправого угруповання Nordbund ("Північний союз").

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Як повідомили в міністерстві оборони Німеччини на брифінгу представникам Бундестагу, кілька солдатів, щодо яких ведеться розслідування, служать у військовій поліції.

Розслідування почалося після операції контррозвідки в березні, в межах якої було виявлено "групу менше десяти людей, на яких впали відповідні підозри".

На час розслідування підозрюваних із військової поліції відсторонили від виконання обов’язків.

Військова поліція входить до Об'єднаних сил забезпечення Німеччини, які є одним з видів Збройних сил країни.

Як повідомлялося, правоохоронним органам Німеччини відомо про 31 вдалі або невдалі спроби осіб "з екстремістськими зв’язками" поїхати в Україну за час повномасштабної війни, а мали такі наміри загалом 52.

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Німеччина

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