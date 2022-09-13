Контрразведка Германии подозревает нескольких военных в правом экстремизме

Военная контрразведывательная служба Германии ведет расследование против группы солдат, подозреваемых в причастности к ультраправой группировке Nordbund ("Северный союз").

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Как сообщили в министерстве обороны Германии на брифинге представителям Бундестага, несколько солдат, в отношении которых ведется расследование, служат в военной полиции.

Расследование началось после операции контрразведки в марте, в рамках которой была обнаружена "группа менее десяти человек, на которых упали соответствующие подозрения".

В ходе расследования подозреваемых из военной полиции отстранили от исполнения обязанностей.

Военная полиция входит в Объединенные силы обеспечения Германии, которые являются одним из видов Вооруженных сил страны.

Как сообщалось, правоохранительным органам Германии известно о 31 удачных или неудачных попытках лиц "с экстремистскими связями" уехать в Украину за время полномасштабной войны, а имели такие намерения в общей сложности 52.