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Заяви румунського ексміністра про поділ України неприйнятні - посольство

Неділя, 18 вересня 2022, 09:28

Посольство України в Бухаресті вважає неприйнятними заяви колишнього румунського міністра Андрея Марги, який виступив за поділ України.

Про це посольство заявило на своїй Facebook-сторінці у суботу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської та демократичної держави Андрій Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні засади міжнародного права, особливо непорушність кордонів. Забезпечення повного дотримання цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті", - наголосили українські дипломати.

Посольство вважає такі заяви неприйнятними за жодних обставин та особливо кричущими у той час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність і безпеку всієї Європи.

Нагадаємо, колишній очільник МЗС та міністерства освіти Румунії Андрей Марга, що востаннє працював в уряді у 2012 році, а у радянські часи був інформатором румунської Секурітате, зробив заяву про потребу поділити частину території України між Росією, Румунією, Угорщиною і Польщею. Колишній міністр заявив, що вважає "неприродніми" кордони України. 

Як відомо, Румунія офіційно підтримує Україну в опорі російській агресії. Днями Україна, Молдова й Румунія запустили тристоронній формат взаємодії.

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Румунія МЗС Війна з РФ

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