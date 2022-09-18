Заявления румынского экс-министра о разделении Украины неприемлемы - посольство

Посольство Украины в Бухаресте считает неприемлемыми заявления бывшего румынского министра Андрея Марги, который выступил за разделение Украины.

Об этом посольство заявило на своей Facebook-странице в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Мы сожалеем, что бывший министр европейского и демократического государства Андрей Марга делает заявления, которые ставят под сомнение основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Обеспечение полного соблюдения этих принципов является основой безопасности и стабильности на континенте", - отметили украинские дипломаты.

Посольство считает такие заявления неприемлемыми ни при каких обстоятельствах и особенно вопиющими в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы.

Напомним, бывший глава МИД и министерства образования Румынии Андрей Марга, который в последний раз работал в правительстве в 2012 году, а в советские времена был информатором румынской Секуритате, сделал заявление о необходимости разделить часть территории Украины между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей. Бывший министр заявил, что считает "неестественными" границы Украины.

Как известно, Румыния официально поддерживает Украину в сопротивлении российской агрессии. На днях Украина, Молдова и Румыния запустили трехсторонний формат взаимодействия.