У Молдові партія "Шор" оголосила безстрокові протести з вимогою перезавантаження влади

У Молдові партія "Шор" Ілона Шора, оголошеного у міжнародний розшук у справі про "крадіжку мільярда", заявила про початок безстрокових протестів з вимогою проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Протестувальники зібралися біля будівлі адміністрації президента у той час, як президентка Мая Санду вирушила у Лондон для участі у похороні королеви Єлизавети ІІ.

Вони скандують гасла: "Міняємо Санду на дрова", "У відставку", вимагаючи відставки президентки та проведення дострокових парламентських виборів.

ФОТО: NEWSMAKER

Представник партії "Шор", голова Оргіївського району Діну Цуркану у заяві на адресу мерії столиці зазначив, що партія планує проводити протест "в режимі нон-стоп". При цьому він наголосив, що акція буде мирною.

Крім цього, представники політформування повідомили, що перед будівлею адміністрації президента встановлять намети та сцену. Пізніше на мітингу Цуркану оголосив, що "Молдова - захоплена держава", і протести продовжуватимуться доти, доки не пройдуть дострокові парламентські та президентські вибори, і не зміниться влада.

Фото: Newsmaker

Лідер партії Ілан Шор перебуває в Ізраїлі, але має намір незабаром повернутися до Молдови. Раніше він заявляв, що його партія хоче домогтися проведення дострокових виборів і приходу до влади нового уряду, здатного домовитися з Москвою про постачання газу за розумною ціною.

Віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину прокоментував протест, зазначивши, що "це добрий знак, що злодії організують протест, тому що злодії знають, що ми підемо до кінця і країна позбудеться їх".

Ілана Шора вважають причетним до "крадіжки мільярда" (у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів).

Шор засуджений судом першої інстанції до 7,5 років позбавлення волі за розкрадання в особливо великих розмірах. Він у міжнародному розшуку, Ізраїль відхилив запит на його екстрадицію.

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