В Молдове партия "Шор" объявила бессрочные протесты с требованием перезагрузки власти

В Молдове партия "Шор" Илона Шора, объявленного в международный розыск по делу о "краже миллиарда", заявила о начале бессрочных протестов с требованием проведения досрочных парламентских и президентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Протестующие собрались у здания администрации президента в то время, как президент Майя Санду отправилась в Лондон для участия в похоронах королевы Елизаветы II.

Они скандируют лозунги: "Меняем Санду на дрова", "В отставку", требуя отставки президента и проведения досрочных парламентских выборов.

ФОТО: NEWSMAKER

Представитель партии "Шор", председатель Оргиевского района Дину Цуркану в заявлении в адрес мэрии столицы отметил, что партия планирует проводить протест "в режиме нон-стоп". При этом он подчеркнул, что акция будет мирной.

Кроме этого, представители политформирования сообщили, что перед зданием администрации президента установят палатки и сцену. Позже на митинге Цуркану объявил, что "Молдова - захваченное государство", и протесты будут продолжаться до тех пор, пока не пройдут досрочные парламентские и президентские выборы, и не сменится власть.

ФОТО: NEWSMAKER

Лидер партии Илан Шор находится в Израиле, но намерен вскоре вернуться в Молдову. Ранее он заявлял, что его партия хочет добиться проведения досрочных выборов и прихода к власти нового правительства, способного договориться с Москвой о поставках газа по разумной цене.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину прокомментировал протест, отметив, что "это хороший знак, что воры организуют протест, потому что воры знают, что мы пойдем до конца и страна избавится от них".

Илана Шора считают причастным к "краже миллиарда" (в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, было выведено за границу около миллиарда долларов).

Шор приговорен судом первой инстанции к 7,5 годам лишения свободы за хищения в особо крупных размерах. Он в международном розыске, Израиль отклонил запрос на его экстрадицию.

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