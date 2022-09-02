Президент Литви: не варто надавати значення візу Путіна в Калінінград
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що не слід надавати особливої значущості візиту президента Росії Владіміра Путіна до Калінінграда.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.
"Я ніяк особливо не реагую, є справи важливіші, сьогодні 1 вересня, День науки і знань. Це більш значуща подія, ніж візит Владіміра Путіна до Калінінграда", - заявив Науседа.
Візит Путіна до Калінінграда президент пов'язує з регіональними виборами, що наближаються.
"Я думаю, що це внутрішня політика Росії. Ви чудово знаєте, що наближаються регіональні вибори, мабуть, цим візитом спробують підтримати чинного губернатора Калінінграда", - сказав Науседа.
"Тому нас це не повинно надто турбувати. І взагалі, треба бути спокійнішим і менше надавати значення російській риториці, яка часом виходить за будь-які рамки", - додав глава держави.
У понеділок прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков повідомив, що цього тижня Путін відвідає Калінінград.