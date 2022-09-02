Президент Литви: не варто надавати значення візу Путіна в Калінінград

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що не слід надавати особливої ​​значущості візиту президента Росії Владіміра Путіна до Калінінграда.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Я ніяк особливо не реагую, є справи важливіші, сьогодні 1 вересня, День науки і знань. Це більш значуща подія, ніж візит Владіміра Путіна до Калінінграда", - заявив Науседа.

Візит Путіна до Калінінграда президент пов'язує з регіональними виборами, що наближаються.

"Я думаю, що це внутрішня політика Росії. Ви чудово знаєте, що наближаються регіональні вибори, мабуть, цим візитом спробують підтримати чинного губернатора Калінінграда", - сказав Науседа.

"Тому нас це не повинно надто турбувати. І взагалі, треба бути спокійнішим і менше надавати значення російській риториці, яка часом виходить за будь-які рамки", - додав глава держави.

У понеділок прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков повідомив, що цього тижня Путін відвідає Калінінград.