Президент Литвы: не стоит придавать значение визе Путина в Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что не следует придавать особой значимости визиту президента России Владимира Путина в Калининград.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Я никак особо не реагирую, есть дела поважнее, сегодня 1 сентября, День науки и знаний. Это более значимое событие, чем визит Владимира Путина в Калининград", - заявил Науседа.

Визит Путина в Калининград президент связывает с приближающимися региональными выборами.

"Я думаю, что это внутренняя политика России. Вы прекрасно знаете, что приближаются региональные выборы, видимо, этим визитом попытаются поддержать действующего Калининградского губернатора", - сказал Науседа.

"Поэтому нас это не должно слишком беспокоить. И вообще, надо быть более спокойным и меньше придавать значение российской риторике, которая порой выходит за любые рамки", - добавил глава государства.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на этой неделе Путин посетит Калининград.