Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Литвы: не стоит придавать значение визе Путина в Калининград

Пятница, 2 сентября 2022, 08:29

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что не следует придавать особой значимости визиту президента России Владимира Путина в Калининград.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"Я никак особо не реагирую, есть дела поважнее, сегодня 1 сентября, День науки и знаний. Это более значимое событие, чем визит Владимира Путина в Калининград", - заявил Науседа.

Визит Путина в Калининград президент связывает с приближающимися региональными выборами.

"Я думаю, что это внутренняя политика России. Вы прекрасно знаете, что приближаются региональные выборы, видимо, этим визитом попытаются поддержать действующего Калининградского губернатора", - сказал Науседа.

"Поэтому нас это не должно слишком беспокоить. И вообще, надо быть более спокойным и меньше придавать значение российской риторике, которая порой выходит за любые рамки", - добавил глава государства.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на этой неделе Путин посетит Калининград.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Литва Путин

Статьи

Ирландское расширение НАТО: как действия РФ заставили еще одну страну думать о вступлении в Альянс

Вслед за финнами и шведами до вступления в НАТО "дозрели" в Ирландии – такая идея выглядит привлекательной для более чем половины ее жителей. Какие последствия это будет иметь?
2 сентября 2022 — Александр Краев, для Европейской правды

Почему срывают визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: отвечаем на главные вопросы

Поддадутся ли эксперты МАГАТЭ на провокации РФ? Что может быть, а чего не должно быть в их отчете? А главное – способна ли международная миссия способствовать демилитаризации ЗАЭС?
1 сентября 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Железная леди 2.0: что изменит избрание Лиз Трасс премьер-министром Британии

Как потенциальный лидер Британии проложил себе путь к потенциальному лидерству в Консервативной партии? И что она думает об Украине и России? (укр.)
31 августа 2022 — Олег Павлюк, Европейская правда