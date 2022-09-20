У Бельгії збудують селище для українських біженців

У бельгійському муніципалітеті Гент з початку наступного року буде розміщено селище для екстреного прийому близько 600 українських біженців.

Про це повідомляє бельгійське видання VRT, пише "Європейська правда".

Муніципальна адміністрація Гента та регіональний уряд Фландрії оголосили, що селище розмістять поруч із населеним пунктом Оостаккер поблизу поля футбольного клубу.

Місце, де збудують селище

"Ми відзначаємо, що житла все ще не вистачає. Останніми днями було досягнуто принципової угоди з власником землі. Ідея полягає в тому, щоб селище було готове до використання до початку 2023 року. Підготовчі роботи розпочнуться у вересні-жовтні", – пояснив мер Гента Матіас Де Клерк.

Завдяки цьому новому селищу, де розмістять приблизно 200 житлових одиниць, Гент готується прийняти 332 біженців з України, про яких зараз піклуються приймаючі сім’ї. Місто також пропонує невеликі колективні притулки в кількох локаціях Гента на 120 місць.

"Зараз у Фландрії перебуває близько 16 тисяч українських біженців. На даний момент ще достатньо вільних місць, але ми не знаємо, як розвиватиметься війна. Ось чому фламандський уряд вирішив надати додаткові кошти для селища", — сказав міністр внутрішніх справ Фландрії Барт Сомерс.

Всього у Бельгії перебуває близько 52 тисячі українських біженців.

Нагадаємо, Бельгія планує надати додаткову військову допомогу Україні на 12 мільйонів євро на додаток до попередньої допомоги у розмірі 45 мільйонів євро.