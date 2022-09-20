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В Бельгии построят поселок для украинских беженцев

Вторник, 20 сентября 2022, 13:24

В бельгийском муниципалитете Гент с начала следующего года будет построен поселок для экстренного приема около 600 украинских беженцев.

Об этом сообщает бельгийское издание VRT, пишет "Европейская правда".

Муниципальная администрация Гента и региональное правительство Фландрии объявили, что поселок разместят рядом с населенным пунктом Оостаккер вблизи поля футбольного клуба.

"Мы отмечаем, что жилья все еще не хватает. В последние дни было достигнуто принципиальное соглашение с владельцем земли. Идея заключается в том, чтобы поселок был готов к использованию до начала 2023 года. Подготовительные работы начнутся в сентябре-октябре", - пояснил мэр Гента Матиас Де Клерк.

Благодаря этому новому поселку, где разместят примерно 200 жилых единиц, Гент готовится принять 332 беженцев из Украины, о которых сейчас заботятся принимающие семьи. Город также предлагает небольшие коллективные приюты в нескольких локациях Гента на 120 мест.

"Сейчас во Фландрии находится около 16 тысяч украинских беженцев. На данный момент еще достаточно свободных мест, но мы не знаем, как будет развиваться война. Вот почему фламандское правительство решило предоставить дополнительные средства для поселка", - сказал министр внутренних дел Фландрии Барт Сомерс.

Всего в Бельгии находится около 52 тысяч украинских беженцев.

Напомним, Бельгия планирует предоставить дополнительную военную помощь Украине на 12 миллионов евро в дополнение к предыдущей помощи в размере 45 миллионов евро. 

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