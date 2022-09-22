Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Венеційська комісія зробила заяву у зв'язку з намірами Кремля щодо псевдореферендумів

Четвер, 22 вересня 2022, 20:17

Європейська комісія "За демократію через право" (відома також як Венеційська комісія") нагадала про свою позицію щодо незаконного "референдуму" у Криму в 2014 році і заявила, що її висновки з відповідними змінами застосовуються і до планованих Кремлем псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву комісії.

Зокрема, тоді Венеційська комісія встановила, що обставини, які склалися в Криму, не дозволили провести референдум відповідно до європейських демократичних стандартів. Комісія також застерегла, що будь-якому референдуму щодо статусу території мають передувати серйозні переговори між усіма зацікавленими сторонами.

"Висновки Венеціанської комісії, висловлені в контексті 2014 року, застосовуються mutatis mutandis до сьогоднішньої ситуації" - йдеться у заяві.

Венеційська комісія також загалом констатувала, що через складнощі з гарантуванням вільної агітації та публічного обговорення реформ з довгостроковим ефектом, проведення референдумів під час надзвичайного стану, включаючи війну та військові загрози, суперечитиме європейським стандартам.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це рішення вже засудили ЄС, НАТО, США та інші країни.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що псевдореферендуми під дулами автоматів окупаційних сил Росії і з порушенням основних демократичних принципів не можуть бути ні прийняті, ні визнані.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Венеційська комісія Війна з РФ

Статті

"Рух України до ЄС буде марафоном з великою кількістю блокпостів"

Глава групи підтримки України у ЄС: "Путін – це та людина, що створила українську політичну націю... Так звані переговори про членство насправді не є переговорами..."
22 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Антиросійська Вірменія: чи піде Єреван на розрив союзу з РФ

Нове військове загострення на Південному Кавказі призвело до справді історичного результату – Росія опинилася за крок до втрати ледь не останнього союзника.
22 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Загроза від Трампа, і не лише. Як вплинуть на Україну вибори-2022 у США

Трампісти-республіканці є найбільшою загрозою для майбутньої підтримки України... Києву потрібно створити у Конгресі свою "групу підтримки"...
21 вересня 2022 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа", Вашингтон-Київ