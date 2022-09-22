Венеційська комісія зробила заяву у зв'язку з намірами Кремля щодо псевдореферендумів

Європейська комісія "За демократію через право" (відома також як Венеційська комісія") нагадала про свою позицію щодо незаконного "референдуму" у Криму в 2014 році і заявила, що її висновки з відповідними змінами застосовуються і до планованих Кремлем псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву комісії.

Зокрема, тоді Венеційська комісія встановила, що обставини, які склалися в Криму, не дозволили провести референдум відповідно до європейських демократичних стандартів. Комісія також застерегла, що будь-якому референдуму щодо статусу території мають передувати серйозні переговори між усіма зацікавленими сторонами.

"Висновки Венеціанської комісії, висловлені в контексті 2014 року, застосовуються mutatis mutandis до сьогоднішньої ситуації" - йдеться у заяві.

Венеційська комісія також загалом констатувала, що через складнощі з гарантуванням вільної агітації та публічного обговорення реформ з довгостроковим ефектом, проведення референдумів під час надзвичайного стану, включаючи війну та військові загрози, суперечитиме європейським стандартам.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це рішення вже засудили ЄС, НАТО, США та інші країни.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що псевдореферендуми під дулами автоматів окупаційних сил Росії і з порушенням основних демократичних принципів не можуть бути ні прийняті, ні визнані.