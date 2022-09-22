Венецианская комиссия сделала заявление в связи с намерениями Кремля по псевдореферендумам

Европейская комиссия "За демократию через право" (известная также как Венецианская комиссия") напомнила о своей позиции относительно незаконного "референдума" в Крыму в 2014 году и заявила, что ее выводы с соответствующими изменениями применяются и к планируемым Кремлем псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление комиссии.

В частности, тогда Венецианская комиссия установила, что обстоятельства, которые сложились в Крыму, не позволили провести референдум в соответствии с европейскими демократическими стандартами. Комиссия также предостерегла, что любому референдуму по статусу территории должны предшествовать серьезные переговоры между всеми заинтересованными сторонами.

"Выводы Венецианской комиссии, высказанные в контексте 2014 года, применяются mutatis mutandis к сегодняшней ситуации", - говорится в заявлении.

Венецианская комиссия также в целом констатировала, что из-за сложностей с обеспечением свободной агитации и публичного обсуждения реформ с долгосрочным эффектом, проведение референдумов во время чрезвычайного положения, включая войну и военные угрозы, будет противоречить европейским стандартам.

Как известно, оккупанты планируют провести с 23 по 27 сентября псевдореферендумы о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Это решение уже осудили ЕС, НАТО, США и другие страны.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что псевдореферендумы под дулами автоматов оккупационных сил России и с нарушением основных демократических принципов не могут быть ни приняты, ни признаны.