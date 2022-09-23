Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Конгресі закликали Пентагон надати Україні новий вид сучасних безпілотників - ЗМІ

П'ятниця, 23 вересня 2022, 07:25

Група членів Конгресу, до складу якої увійшли представники обох партій, закликала Міністерство оборони США дати Україні сучасні безпілотники, які досі не надавалися.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN на основі листа, що є у розпорядженні їхньої редакції та The Wall Street Journal.

Лист від 17 членів Конгресу адресований главі Пентагону Ллойду Остіну і датований 21 серпня.  

У ньому зазначають, що Україна могла би краще протистояти російським загрозам із передовими безпілотниками, як MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper. 

"Ці передові системи можуть розташовуватися далеко від лінії фронту і забезпечувати постійне спостереження, точне відстеження з великою дальністю і визначення цілей, що необхідно для боротьби з російськими ракетами", - йдеться у листі. 

Члени Конгресу закликають оперативно провести оцінку про те, чи надавати MQ-1C Gray Eagle, "щоб ця ретельна оцінка не коштувала українцям ще більше життів".

Як пишуть журналісти, Україна вже просила США про MQ-1C Gray Eagle - про це на брифінгу сказав представник пресслужби Пентагону Пет Райдер. Він зазначив також, що рішення з цього приводу ще не приймалися.  Він зазначив також, що раніше Україні передали інші системи для моніторингу ситуації, як безпілотники Puma, ScanEagle, Switchblade та Phoenix Ghost. 

Як повідомлялося, у Пентагоні заявили, що ядерні погрози Путіна не вплинуть на підтримку України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ США

Статті

"Рух України до ЄС буде марафоном з великою кількістю блокпостів"

Глава групи підтримки України у ЄС: "Путін – це та людина, що створила українську політичну націю... Так звані переговори про членство насправді не є переговорами..."
22 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Антиросійська Вірменія: чи піде Єреван на розрив союзу з РФ

Нове військове загострення на Південному Кавказі призвело до справді історичного результату – Росія опинилася за крок до втрати ледь не останнього союзника.
22 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Загроза від Трампа, і не лише. Як вплинуть на Україну вибори-2022 у США

Трампісти-республіканці є найбільшою загрозою для майбутньої підтримки України... Києву потрібно створити у Конгресі свою "групу підтримки"...
21 вересня 2022 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа", Вашингтон-Київ