В Конгрессе призвали Пентагон предоставить Украине новый вид современных беспилотников - СМИ

Группа членов Конгресса, в состав которой вошли представители обеих партий, призвала Министерство обороны США дать Украине современные беспилотники тех видов, которые еще не предоставлялись.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN на основе письма, которое есть в распоряжении их редакции и The Wall Street Journal.

Письмо от 17 членов Конгресса адресовано главе Пентагона Ллойду Остину 21 августа.

В нем отмечают, что Украина могла бы лучше противостоять российским угрозам с передовыми беспилотниками, как MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper.

"Эти передовые системы могут располагаться вдали от линии фронта и обеспечивать постоянное наблюдение, точное отслеживание с большой дальностью и определение целей, что необходимо для борьбы с российскими ракетами", - говорится в письме.

Члены Конгресса призывают оперативно провести оценку о том, предоставлять ли MQ-1C Gray Eagle, "чтобы эта тщательная оценка не стоила украинцам еще больше жизней".

Как пишут журналисты, Украина уже просила США об MQ-1C Gray Eagle – об этом на брифинге сказал представитель прессслужбы Пентагона Пэт Райдер. Он отметил также, что решения на этот счет еще не принимались. Он также отметил, что ранее Украине передали другие системы для мониторинга ситуации, как беспилотники Puma, ScanEagle, Switchblade и Phoenix Ghost.

Как сообщалось, в Пентагоне заявили, что ядерные угрозы Путина не повлияют на поддержку Украины.