Німеччина домовилася про постачання газу з ОАЕ

Німеччина підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів, що замістить втрачені поставки російського газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Угоду підписала німецька компанія RWE під час візиту канцлера Олафа Шольца в країну, перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів. Газ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі ФРН.

Нові домовленості про енергоресурси є ключовою метою поїздки Шольца на Близький Схід. Далі канцлер вирушить до Саудівської Аравії і Катару. Останній має треті найбільші газові резерви у світі, проте підписання угод поки не очікується.

Як повідомлялося, Греція цього року скоротила імпорт російського газу більш ніж наполовину завдяки збільшенню поставок від інших виробників на єдиний термінал зрідженого природного газу під Афінами.

Польща наприкінці вересня завершила будівництво газопроводу Baltic Pipe для імпорту газу з Норвегії.