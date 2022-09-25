Германия договорилась о поставках газа из ОАЭ

Германия подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов, которое поможет заменить утраченные поставки российского газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Соглашение подписала немецкая компания RWE во время визита канцлера Олафа Шольца в страну, первый законтрактованный объем составляет 137 тысяч кубометров. Газ привезут танкером в декабре в новый терминал в городе Брунсбюттель на севере ФРГ.

Новые договоренности по энергоресурсам являются ключевой целью поездки Шольца на Ближний Восток. Далее канцлер отправится в Саудовскую Аравию и Катар. У последнего - третьи крупнейшие газовые резервы в мире, однако подписание соглашений пока не ожидается.

Как сообщалось, Греция в этом году сократила импорт российского газа более чем наполовину благодаря увеличению поставок от других производителей.

Польша в конце сентября завершила строительство газопровода Baltic Pipe для импорта газа из Норвегии.