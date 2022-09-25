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У Кишиневі зібрали на протест кілька тисяч прихильників партії "Шор": вимагали відставки влади

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Неділя, 25 вересня 2022, 18:01

У столиці Молдови зібрався кількатисячний протест, організований популістською партією "Шор".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Як повідомляють, людей організовано привезли у Кишинів з різних куточків країни. Протестувальники рушили під будівлі парламенту й адміністрації президента, вимагаючи відставки уряду Наталі Гаврилиці та президентки Маї Санду.  На акції помітили також членів Партії комуністів. 

 

Перед людьми дистанційно виступив лідер партії Ілан Шор, заявивши, що протестувальники "не підуть, поки не доб’ються дострокових виборів". 

 

Учасники акції спробували занести намети на територію, прилеглу до адміністрації президента, поліція не дала цього зробити. 

Нагадаємо, Ілан Шор, фігурує у кримінальних провадженнях, зокрема щодо так званої "крадіжки мільярда", і перебуває за кордоном. Під підозрами опинилася також депутатка партії Марина Таубер, зараз вона перебуває під домашнім арештом. 

Нещодавно блок соціалістів і комуністів ініціювали вотум недовіри уряду, їхня спроба провалилась.

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